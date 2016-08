DWOW piekert over personele problemen

WIERINGERWERF - De voorbereiding begint in feite maandag pas. Na de eerste competitiewedstrijd. Althans, zo ziet Eric van Geemen het. De oefenmeester in dienst van DWOW zegt dat niet zonder reden. Hij heeft in zes weken tijd niet één keer met een complete selectie op het veld gestaan. Lang niet, zelfs. Evenmin in het bekerduel met Strandvogels: 1-6.

Door Paulo Ramler - 30-8-2016, 22:28 (Update 30-8-2016, 22:28)

Over die uitslag kon Van Geemen niet eens mopperen. Hij besefte als geen ander met wat voor materiaal hij de strijd aan moest gaan....