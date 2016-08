Heiko van Leeuwen keert terug bij VZV

’T VELD - VZV heeft in Heiko van Leeuwen alsnog een trainer gevonden voor het voetbalseizoen dat zondag begint met een thuiswedstrijd tegen MOC.

Door Ruud Ramler - 30-8-2016, 12:42 (Update 30-8-2016, 12:42)

De Nieuwedieper neemt de functie over van Koos Hidden die zijn rol in de technische staf vorige week inleverde. Met Van Leeuwen keert een oude bekende terug in ’t Veld waar hij vier seizoen geleden na drie competities vertrok. Met onder meer promotie van de vijfde naar vierde klasse op zijn conto. Nu begint het verhaal wederom in de vijfde klasse. Directe terugkeer heeft niet de hoogste prioriteit op De Kogge. ,,Veel belangrijker is nu dat het plezier terugkeert’’, zegt voorzitter Piet Ligthart. ,,Als dat gebeurt, komen de resultaten vanzelf ook weer.’’