Quiz de Ginai is thuis op de Nieuwstraat

Foto Marc Moussault Ruud Pools gaat schuil achter de winnende Quiz de Ginai. John Dekker moet zich gewonnen geven.

SCHAGEN - Met een winnende Quiz de Ginai van stal Hetteling, een finalist in de persoon van John Dekker en trainster Caroline Aalbers en eigenaar/trainster Baltus als nummer drie uit Eenigenburg werd de belofte van een regionale strijd op de Schager kortebaan volledig nagekomen. In de eindstrijd gaf Dekker met zijn Obelix West goed partij maar gaf hij alle credits aan de draver van rivaal Ruud Pools. ,,Quiz de Ginai was vandaag gewoon ietsje beter, hij had bovendien iets zwaardere ritten vandaag. Obelix was op en kon nog maar één tempo rijden.”

Door Ton Smakman - 30-8-2016, 11:27 (Update 30-8-2016, 11:27)