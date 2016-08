SRC is bijna klaar met puzzelen

Foto Peter van Aalst Stef Elting van SRC (rechts), die er tegen De Koog twee maakte, wordt hier in de weg gezeten door een eilander.

SCHAGEN - Het is voor oefenmeester Ron Weinbrecher een ideale manier om iedereen bij SRC te leren kennen. Kijken wat de spelers in hun mars hebben en op welke positie zij het best tot hun recht komen. Het bekertoernooi krijgt na de eenvoudige zege op de eilanders van De Koog (5-1) in ieder geval een vervolg.

Door Paulo Ramlerredactie.sc@nhd.nl - 29-8-2016, 8:00 (Update 29-8-2016, 8:00)

Voorafgaand aan het laatste duel in de groepsfase wist de formatie uit Schagen al waar het aan toe was. Een dag eerder kwamen HCSC en FC...