Geel Zwart leert wijze les

Foto George Stoekenbroek Doelman Boyd van de Weij geeft brand meester bij Geel Zwart voor Patrick Beens gevaarlijk wordt.

JULIANADORP - Het was een wijze les. Wellicht met iets meer van de overtuiging in eigen kracht die JVC standaard uitstraalt, was er voor Geel Zwart nog wat te halen geweest op een kermiszondag in Julianadorp. Waar de draaimolen nu zijn traditionele rondje draaide.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 29-8-2016, 7:00 (Update 29-8-2016, 7:00)

Het ging hier, op papier, tussen een derde- en vierdeklasser. Dat niveauverschil kwam bij vlagen bovendrijven. Al speelde de thuisclub zijn troefkaart van productiviteit te sporadisch uit. Geel Zwart, dat met name in de tweede helft achterin weinig...