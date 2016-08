Carola en Esther Sneekes op NK dominant aanwezig

Eigen foto Er is maar één familie Sneekes in de voltige.

ERMELO - Carola en Esther Sneekes hebben tijdens de Hippiade in Ermelo het NK voltige beheerst. Carola pakte voor de tiende keer op rij de individuele titel. Met haar zus was ze voor de vijfde opeenvolgende keer niet te kloppen als duo. Op Nolan, gelongeerd door moeder Marjo.

Door Ruud Ramler - 28-8-2016, 22:09 (Update 28-8-2016, 22:09)

In de klasse solo ZZ kwamen de zussen als rivalen aan de start. Het was spannend, want waar Carola de verplichte oefeningen won, nam Esther de winst van de verplichte kür voor haar rekening....