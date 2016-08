Maaike al misselijk van gedachte aan afscheid

Foto Marc Moussault Zwanger of niet, Maaike Tesselaar zal als trainster van de Nova jeugd nooit verzuimen.

SCHAGEN - Ooit was ze als 14-jarige misschien wel de jongste trainster in de regio. De betrokkenheid van toen al, werd met de jaren alleen maar sterker. Want de jeugd van Nova dweept met Maaike Tesselaar, die liefde uitstraalt, een prettige sfeer creëert maar zeker ook veeleisend kan zijn. Alleen, hoe lang nog? ,,Ik heb steeds gezegd op 1 januari 2017 te stoppen. Ik word al misselijk als ik er alleen maar aan denk.’’

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 27-8-2016, 7:00 (Update 27-8-2016, 7:00)

Als D junior was Maaike Tesselaar de beste...