Hidden trekt VZV mentaal niet langer

’T VELD - Leuk is anders en het was een moeilijke beslissing. Maar Koos Hidden heeft de voetballers van VZV meegedeeld dat hij per direct terugtreedt als trainer.

Door Ruud Ramler - 26-8-2016, 21:43 (Update 26-8-2016, 21:43)

Het bestuur van de vijfdeklasser gaat op zoek naar een interim oplossing voor het seizoen dat zondag 4 september begint met een thuiswedstrijd tegen MOC. ,,Dat gaat zeker lukken’’, laat Piet Ligthart weten. Ook de voorzitter van de Veldtemers zit behoorlijk met de kwestie in zijn maag. Net als Wieringer Hidden die slapeloze nachten had voor hij de onvermijdelijke mededeling overbracht in de kleedkamer.

Hij verlengde zijn contract nog, in tegenstelling tot zijn vriend, steun én toeverlaat Jaap Scheffer. Dat was al een teken aan de wand. De keeperstrainer tolereerde de gebrekkige mentaliteit van een deel van de spelersgroep niet langer. Het gemak waarmee andere dan sportieve zaken de prioriteit kregen frustreerde hem. Hidden constateerde dat net zo goed maar hoopte op betere tijden. Tegen beter weten in, moest hij deze week tegenover zichzelf bekennen. En de selectie is te klein om verandering af te kunnen dwingen met sancties.