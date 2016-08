Jessy Kramer geniet vooral in Maracana

Eigen foto Jessy in Oranje.

ZIJDEWIND - Handbalster Jessy Kramer heeft dubbele gevoelens overgehouden aan de Olympische Spelen, waar het Nederlands team als vierde is geëindigd.

Door Johan Koorn - 26-8-2016, 14:13 (Update 26-8-2016, 14:39)

Als reserve kwam de 26-jarige sportvrouw, die maandag in dienst van het Franse Toulon aan een avontuur bij een nieuwe club begint, geen minuut in actie. ,,Natuurlijk heb ik lastige momenten gehad. Het vreet aan je. Ook ik heb er keihard voor getraind. Het was soms moeilijk, maar ik heb er inmiddels vrede mee.’’ Verschil met bijvoorbeeld een WK of...