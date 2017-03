Project 2 uur 59 van DEM groeit van hardloopmaatjes uit tot hardloopvrienden

Foto Ron Pichel De groep marathonlopers van DEM die onder de drie uur willen lopen.

BEVERWIJK - Nog een kleine maand en dan staat de marathon van Rotterdam op het programma. Maar de mannen van Project 2 uur 59 zitten dan gewoon op de bank voor de televisie. De marathon van Amsterdam in oktober is namelijk het doel. „Als ik meer dan één marathon per jaar doe, heb ik ruzie thuis”, lacht Johan Artmanni.

Door Derk Bruger - 15-3-2017, 17:24 (Update 15-3-2017, 17:24)

Op 18 oktober 2015 zag Jacco Heij- blok hoe Michel Butter op acht seconden de limiet voor de Olympische Spelen in Rio miste....