Van Duijn flikt het weer met korfballers Stormvogels

Foto Ron Pichel De korfballers van Stormvogels vieren de titel met het publiek.

KORFBAL - Coach Ton van Duijn van Stormvogels heeft het ’m weer geflikt. Binnen een jaar tijd liet hij zijn ploeg op het veld al promoveren naar de derde klasse en zondag pakte Stormvogels ook in de zaal het kampioenschap in het duel met hekkensluiter WWSV.

Door Manon Kentie - 12-3-2017, 21:01 (Update 12-3-2017, 21:01)

Uitzinnig rende hij naar zijn ploeg na het klinken van het eindsignaal bij de eerste noten van het onvermijdelijke ’We are the champions’ dat uit de luidsprekers schalde. Er viel een last van Van Duijn af....