Tweeling Bo en Britt Ummels naar de top in Castricum

Foto Ron Pichel Bo en Britt Ummels in de gym van het atletenhuis van Team Distance Runners.

BAKKUM - Nee, als je Bo en Britt Ummels langs ziet hollen in de buurt van Castricum kijk je niet dubbel. De Limburgse tweeling is sinds twee maanden neergestreken aan de Noord-Hollandse kust om de atletiekwereld te veroveren. ,,Bij Team Distance Runners kunnen we onze loopbaan in Nederland zo professioneel mogelijk vervolgen.’’

Door Kees van Dalsem - 9-3-2017, 21:24 (Update 9-3-2017, 21:24)

Bo en Britt (23) zijn voor een onbekende moeilijk uit elkaar te houden. De eeneiige tweeling uit Maastricht doet ook nog eens aan dezelfde sport en loopt sinds december voor...