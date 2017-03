Thijs Sluijter naar OFC als assistent van Yuri Rose

BEVERWIJK - Thijs Sluijter is volgend seizoen assistent-trainer van het Oostzaanse OFC. De Beverwijkse coach moet de nieuwe hoofdtrainer Yuri Rose bijstaan, hij heeft nog niet de juiste papieren om de club uit de derde divisie te leiden.

De Purmerender volgt momenteel de cursus oefenmeester 1. Het was dus noodzaak om een goede rechterhand te vinden voor. Die werd gevonden in Sluijter, die wel over het juiste diploma beschikt. Het contract van de oud-aanvaller werd niet verlengd bij ADO’20. Sluijter en Rose...