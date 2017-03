Ummels en Pennekamp winnen NK cross

ATLETIEK - Castricummers Bo Ummels en Nils Pennekamp zijn in Amsterdam Nederlands kampioen cross geworden. De twee atleten deden dat allebei op de korte cross.

Door Kees van Dalsem - 5-3-2017, 22:11 (Update 5-3-2017, 22:11)

Over een afstand van 2,7 kilometer was Bo Ummels van Team Distance Runners (TDR) de beste vrouw. Het Castricumse hardloopcollectief vulde het hele podium bij de dames. De tweelingzus van Bo, Britt Ummels, werd op een paar seconden tweede, voor Manon Kruijver. Bo en Britt Ummels hebben zich recent aangesloten bij TDR. De afgelopen twee jaar studeerde de tweeling in Mississippi in Amerika en liepen ze daar hun wedstrijden.

Korte cross

Bij de mannen ging de overwinning op de korte cross naar Nils Pennekamp van de organiserende vereniging Phanos. De in Castricum woonachtige atleet klopte na 2,7 kilometer op de meet Bas van Hooren. Mahadi Abdi Ali was met de tiende plek de beste atleet van TDR.

Team Distance Runners behaalde ook nog een nationale titel bij de junioren. Bram Anderiessen was de snelste op de 7,2 kilometer bij de jongens A.

De groep van trainer Guido Hartensveld won ook nog twee zilveren medailles op de lange cross. Bij de mannen (10,8 km)eindigde Castricummer Edwin de Vries als tweede achter Jesper van der Wielen. Ondanks de zware ondergrond vloog de latere kampioen over het parkoers door het Amsterdamse Bos. Daarachter liepen vier mannen voor de overigen podiumplekken. Uiteindelijk werd De Vries tweede, voor Lucas Nieuweboer (KAV Holland).

Bij de vrouwen ging de nationale titel op de lange cross (7,2 km) naar Andrea Deelstra. TDR-atlete Jill Holterman snelde naar het zilver. Haar teamgenote Inge de Jong uit Castricum eindigde op de vijfde plek. Deelstra was oppermachtig, het duurde anderhalve minuut voordat Holterman achter haar binnen kwam. Veerle Bakker werd derde.

Het Nederlands kampioenschap was ook de laatste wedstrijd van het Runnersworld Cross Circuit, een reeks wedstrijden in de regio. De einduitslag daarvan was zondag nog niet bekend.