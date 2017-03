De schwung is verdwenen bij FC Velsenoord

Foto Machiel Kraaij Rick van der Linden (Velsenoord) kan niet voorkomen dat Stormvogels van elf meter de gelijkmaker maakt.

VIERDE KLASSE D - Het leek in november slechts een kwestie van tijd voordat FC Velsenoord op de platte kar zou staan. Na het 1-1 gelijke spel tegen Stormvogels moet iedereen constateren dat de titel in de vierde klasse D zaterdag allang geen zekerheid meer is.

De schwung waarmee Velsenoord in het begin van de competitie van de ene naar de andere monsterscore denderde is verdwenen. Punten worden moeizaam gesprokkeld en dat was tegen de buren van Stormvogels niet anders. „We missen...