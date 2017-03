De Kennemers met de schrik vrij tegen ZAP

Foto Ron Pichel Marco Mulder van De Kennemers in duel met Marcel van Veen van ZAP.

TWEEDE KLASSE A - Het blijft toch altijd een apart fenomeen dat spelers een wedstrijd heel anders beleven dan de technische staf die langs de kant naar de verrichtingen zit te kijken.

Door Rinus van der Lugt - 5-3-2017, 20:51 (Update 5-3-2017, 20:51)

Trainer Jos van Veelen van De Kennemers merkte dat in de rust in de wedstrijd tegen ZAP. Terwijl hij aangaf dat het eens tijd werd dat er met passie en agressiviteit moest worden gespeeld. keken de voetballers de trainer aan of zij water zagen branden. ,,De spelers hadden echt een...