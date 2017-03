Beverwijk huldigt haar kampioenen

Foto Ron Pichel De sportkampioenen van 2016 van Beverwijk en Wijk aan Zee

BEVERWIJK - De sportkampioenen van Beverwijk en Wijk aan Zee werden vrijdagavond in het zonnetje gezet door het gemeentebestuur. Want Beverwijk wil geen appels met peren vergelijken; elke topper verdient het om gehuldigd te worden.

Iedereen uit de gemeente die in 2016 Nederlands, Europees of wereldkampioen is geworden werd uitgenodigd op het gemeentehuis. Uiteindelijk was niet iedereen in de gelegenheid om te komen, maar sportwethouder Hayder Erol kon toch bij zestien sporters een medaille omhangen. Van de voorzitter van de Beverwijkse sportraad...