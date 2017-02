Odin’59 niet scherp genoeg tegen Quick Boys

Foto Hielco Kuipers Aanvoerder Delano a Cohen van Quick Boys doet er alles aan om wat rust in het spel van Quick Boys te krijgen tegen Odin ’59. Nick Burger kijkt toe.

KATWIJK - Verliezen van Quick Boys (3-2) is natuurlijk geen schande voor Odin’59, maar wat als de formatie van trainer Richard Plug in het eerste kwartier een scala aan kansen op de juiste waarde had ingeschat.

Door Rinus van der Lugt - 28-2-2017, 23:39 (Update 28-2-2017, 23:39)

Dan was het zo goed als zeker geweest dat de ploeg uit Heemskerk met drie punten in de tas huiswaarts had gekeerd. De thuisploeg werd in de beginfase namelijk op alle fronten afgetroefd door een sterk spelend Odin.

Op alle posities werd de formatie van trainer Jan...