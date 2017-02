Joël Veltman speelt 150 wedstrijden in Ajax 1

Foto ANP

BEVERWIJK - Joël Veltman werd voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo gehuldigd omdat hij 150 wedstrijden in het eerste van Ajax gespeeld heeft.

Uit handen van directeur voetbal Marc Overmars kreeg de Beverwijker een zilveren schaal overhandigd. Overigens heeft Veltman inmiddels al 152 wedstrijden gespeeld, want zijn jubileumduel was al even geleden. De 25-jarige verdediger maakte zijn debuut op 19 augustus 2012 in een uitwedstrijd tegen NEC. Bijna een jaar later speelde hij zijn eerste wedstrijd in het Nederlands elftal. Inmiddels staat...