Odin’59 wil lijn doortrekken tegen Quick Boys

HEEMSKERK - Odin’59 wil de winnende lijn doortrekken tegen Quick Boys. De Heemskerkers gaan dinsdagavond op bezoek in Katwijk voor het competitieduel dat op 11 februari werd afgelast.

Door Kees van Dalsem - 27-2-2017, 20:36 (Update 27-2-2017, 20:36)

Trainer Richard Plug zag zaterdagmiddag de wedstrijd van Quick Boys tegen Jong FC Volendam. De talenten van de profclub wonnen met 3-2. ,,Met dat duel in mijn achterhoofd hebben we zeker een kans. Al is het natuurlijk moeilijk om het niveau van de spelers van Quick Boys te vertalen naar mijn spelers. Middenvelder Milan...