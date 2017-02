Belangrijke zege voor fel Wijk aan Zee

Foto Ron Pichel Mike van der Heide in duel met twee verdedigers van Meervogels’31.

DERDE KLASSE B - Het heeft wel geholpen dat Wijk aan Zee-trainer Jerry van der Wijst van de week even een paar gesprekken met zijn spelers heeft gevoerd.

Door Rinus van der Lugt - 26-2-2017, 20:50 (Update 26-2-2017, 20:50)

In de belangrijke uitwedstrijd tegen het eveneens in de onderste periode verkerende Meervogels’31 wisten de bezoekers een benauwde maar verdiende 1-0 zege uit het vuur te slepen.

Waar Van der Wijst echter het meest over te spreken was, was dat zijn spelers negentig minuten met strijd en passie hebben gespeeld. ,,Dat miste ik de laatste...