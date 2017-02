Danny Burger helpt FC Castricum aan een punt

DERDE KLASSE A ZATERDAG - Hoewel FC Castricum nog een aardige voorsprong heeft op de concurrentie, zullen de eerste wedstrijden na de winterstop trainer Arvid Smit niet al te veel vertrouwen opleveren. Op bezoek bij hekkensluiter Zeemacht mochten de bezoekers de handen dichtknijpen met een punt: 1-1.

Wie het wedstrijdverloop zag, zou denken dat Castricum tegen Zeemacht twee punten verloor. De ploeg was in de eerste helft via een prachtige treffer van Carlo Vrijburg op voorsprong gekomen. De gelijkmaker van de thuisploeg...