Verzet tegen meer beloftenteams in amateurvoetbal groeit

HEEMSKERK - Het verzet tegen meer beloftenteams in de reguliere competitie groeit. Verschillende profclubs hebben bij de KNVB aangegeven dat ze met hun tweede elftal alsnog willen instromen in de tweede of derde divisie. Een groep amateurclubs is er echter op tegen, al lijkt het ook een opening te forceren in de discussie rond de licentie-eisen.

Het lukt veel kleinere amateurclubs namelijk niet om spelers onder contract te nemen, een van de eisen van de KNVB voor teams in de tweede en...