FC Uitgeest volgens Jorn Brouwer klaar voor eerste klasse

Foto Kees Blokker Jorn Brouwer (l) en Lester Half (r) vieren het derde doelpunt in de wedstrijd tegen Kolping Boys vorig seizoen.

UITGEEST - FC Uitgeest gaat vol voor de titel, zegt aanvaller Jorn Brouwer. De huidig koploper van de tweede klasse A is al periodekampioen en volgens de 22-jarige aanvaller klaar voor de eerste klasse. „We gaan ervoor om als kampioen te promoveren.”

Door Dennis Mantz - 24-2-2017, 17:00 (Update 24-2-2017, 17:00)

Was getekend, Brouwer. De rappe offensieve kracht is zelfverzekerd, maar onderbouwt het met een steekhoudende verklaring. „Kijk, vorig jaar waren we met Uitgeest al heel erg dicht bij met de nacompetitie. Dit jaar is de groep op de gestopte Sander...