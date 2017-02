Torino keert terug bij FC Uitgeest voor ICGT

Foto Nicolò Campo De selectie van Torino onder 19.

UITGEEST - Torino keert in juni terug naar Uitgeest. De talentvolle Italiaanse voetballers doen dan mee aan het ICGT 2017.

Torino is de eerste buitenlandse club die door de organisatie is vastgelegd. De club uit Turijn won in 2014 het internationale jeugdtoernooi in Uitgeest, nadat in de finale het Franse Sochaux werd verslagen. Een jaar later stonden de Italianen opnieuw in de finale, maar toen was het Portugese Benfica te sterk. Na een jaartje afwezigheid zijn de Italianen weer terug van weggeweest. Eerder werd al bekend gemaakt dat Ajax, AZ, ADO Den Haag en FC Uitgeest aan het ICGT 2017 meedoen.

De toernooiorganisatie is erg blij dat de Noord-Italiaanse club met Pinksteren opnieuw op de sportvelden van FC Uitgeest te bewonderen zal zijn. „Torino is een mooie ploeg die slim voetbalt”, vertelt toernooidirecteur Rolf Jager. „Natuurlijk zijn we heel blij dat ze dit jaar gewoon weer op het ICGT te zien zijn. Het zorgt voor een mooi, gevarieerd aanbod van voetbalstijl. Zo zien we het graag: teams uit verschillende landen die het tegen elkaar opnemen en die het voetbal op hun eigen manier spelen. Met de komst van Torino krijgt onze deelnemerslijst steeds meer vorm en bovendien belooft het hierdoor weer een mooi affiche te worden.”

Het ICGT vindt ook dit jaar weer plaats op de velden van FC Uitgeest en wordt gehouden op 3 en 5 juni.