Team Distance Runners organiseert veilingdiner

CASTRICUM - Team Distance Runners (TDR) organiseert op donderdag 23 februari bij AV Castricum een veilingdiner. Het hardloopcollectief hoopt daarmee geld op te kunnen halen voor de internationale campagne van de atleten.

Al meer dan 15 jaar zet Team Distance Runners zich in om talentvolle atleten te begeleiden naar de (inter)nationale top. Na het wegvallen van hoofdsponsor PwC, waarmee 10 jaar succesvol is mee samengewerkt, heeft TDR het programma in stand kunnen houden dankzij de steun van een aantal trouwe partners en (sub)sponsoren. Om het programma ook in de nabije toekomst te kunnen ondersteunen is het team een crowdfundcampagne gestart.

Als onderdeel van deze crowdfunding organiseert TDR een running veilingdiner. Het hardloopcollectief nodigt iedereen uit om een kijkje te nemen in hun leven. De avond zal bestaan uit een korte (optionele) hardlooptraining verzorgd door de atleten. Aansluitend staat er een veiling op het programma waarbij de atleten hun meest dierbare, persoonlijke, inspirerende en meest kostbare bezittingen en/of diensten beschikbaar stellen. Onder het genot van een hapje en drankje kan er geboden worden op de veilingitems en op die manier wordt het team ondersteund.

De avond begint om 16.45 uur. Om 17 uur is de training en de veiling is vanaf 18 tot 19.30 uur, inclusief hapjes en drankjes. Toegang is gratis, aanmelden graag wel van tevoren via de site van TDR, www.teamdistancerunners.nl