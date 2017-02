Heemskerker Chiel Kramer bij Almere City voor het eerst basisspeler

Foto Orange Pictures/Roel Bos Chiel Kramer in actie voor Almere City in het duel tegen FC Emmen.

HEEMSKERK - Tweemaal zat Chiel Kramer in 2013 op de bank bij Ajax, terwijl collega Jasper Cillessen het doel verdedigde. De Heemskerker heeft sinds dit seizoen een basisplaats bij Almere City, terwijl zijn teamgenoot van toen nu in Barcelona voornamelijk de bank warm houdt.

Door Sander Veraart - 20-2-2017, 16:29 (Update 20-2-2017, 16:29)

Vanuit de jeugd van Odin’59 vertrok Kramer naar HFC Haarlem. Daar keepte hij vijf seizoen alvorens hij werd opgepikt door Ajax. In Amsterdam was de nu 25-jarige doelman zes seizoenen te vinden. In de hoofdstad stond Kramer tweemaal...