Soethout springt naar nationale titel indoor

Foto Ed Turk Alexander Soethout vorig seizoen tijdens een wedstrijd buiten. De atleet van DEM werd zondag Nederlands kampioen indoor bij de junioren A op het onderdeel verspringen.

ATLETIEK - Alexander Soethout is zondag in Apeldoorn Nederlands kampioen verspringen bij de junioren A geworden. De atleet van DEM sprong 7,10 meter, bijna 20 centimeter verder dan de nummer twee.

Door Kees van Dalsem - 19-2-2017, 21:33 (Update 19-2-2017, 21:33)

De afstand was een benadering van zijn beste prestatie ooit. De 18-jarige atleet haalde al twee keer eerder 7,10 meter, maar hij sprong in Apeldoorn met een enkelblessure. Daarom had hij zich ook afgemeld voor het onderdeel hink-stap-springen, waarbij hij ook bijna zeker goud had kunnen winnen. Soethout schopte op de...