Cas RC pakt volle buit tegen Oemoemenoe

RUGBY - Cas RC heeft goede zaken gedaan in de strijd om de bovenste twee plekken in de kampioenspoule. De ploeg van coach Rodney Hermans was met 44-20 te sterk voor het Zeeuwse Oemoemenoe. Een flinke verbetering ten opzichte van de vorige ontmoeting tussen beide clubs, toen de Zeeuwen vlak voor tijd langszij kwamen (22-22).

Door Derk Bruger - 19-2-2017, 21:23 (Update 19-2-2017, 21:23)

Nadat de Nieuw Zeelander Carlin Dunn in de vierde minuut een penalty goal op de paal wist te mikken, was het Oemoemenoe dat als eerste op het...