De Kennemers voelt zich erg bestolen

TWEEDE KLASSE A - Terwijl het regelmatig voorkomt dat trainers zich negatief uitlaten over het optreden van een scheidsrechter, zal De Kennemers-trainer Jos van Veelen daar nooit op betrapt worden. Tot afgelopen zondag.

In de uitwedstrijd tegen Kolping Boys had Van Veelen geen goed woord over voor het optreden van arbiter Broers. ,,Deze man heeft de wedstrijd voor ons helemaal verziekt”, brieste Van Veelen. ,,Ik heb hem zelfs na afloop geen hand gegeven.”

Voor aanvang van de ontmoeting had Van Veelen al geen...