DEM heeft het moeilijk tegen Fortuna Wormerveer

Foto Ron Pichel Een omhaal van DEM-spits Rik Stals gaat net over. Aaron Bruijn van Fortuna Wormerveer ziet het gevaar aankomen en duikt weg.

EERSTE KLASSE A - DEM heeft gisteren een gelijkspel uit het vuur gesleept tegen Fortuna Wormerveer. Op sportpark Adrichem werd het 0-0. Keeper Julian Schoo was de held van de middag. Hij stopte een penalty van de bezoekers. Op het veld was niks te merken van het incident dat plaatsvond na Fortuna-DEM. Hoewel er flink wat kaarten vielen, was het een sportieve wedstrijd.

Door Kees van Dalsem - 19-2-2017, 20:04 (Update 19-2-2017, 20:04)

Geen sportieve wraak dus voor DEM. Maar gelukkig ook geen fysieke wraak voor de vechtpartij na de heenwedstrijd vorig...