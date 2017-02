Koploper FC Castricum kan weer lachen

Foto Martin de Haan Mitchell Pichotte van Reiger Boys kan de bal net niet controleren voor Carlo Vrijburg, terwijl Lloyd van Wees namens de thuisploeg toekijkt.

DERDE KLASSE A ZATERDAG - Het lijkt er sterk op dat FC Castricum in de race naar het kampioenschap alleen nog hoeft af te rekenen met HCSC. Zelf wonnen de blauwwitten zaterdag op eigen veld met 1-0 van Reiger Boys. Extra meevaller was de nederlaag van Monnickendam op eigen veld tegen ZCFC. Negen verliespunten heeft het team van Arvid Smit nu minder dan Andijk en Monnickendam. De concurrentie komt dus echt alleen nog uit Den Helder. Met vier verliespunten meer lijkt HCSC de enige ploeg die het Castricum nog moeilijk kan maken in het restant van het seizoen.

Door Wilfred van den Hoven - 19-2-2017, 19:57 (Update 19-2-2017, 19:57)