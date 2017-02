Darter Wessel Nijman (Uitgeest) uitgenodigd voor Nederlands team

Foto Ron Pichel Wessel Nijman traint vooral thuis. ,,Ik gooi dagelijks één tot anderhalf uur.’’

UITGEEST - Het jaar 2016 is goed geweest voor Wessel Nijman uit Uitgeest. De 16-jarige darter won vorig jaar onder meer de Denmark Masters, werd derde bij de Winmau Masters en kwam in het Nederlands team onder de 18 terecht. Maar Nijman wilt meer. Te beginnen met het vierlandentoernooi volgende week.

Door Derk Bruger - 17-2-2017, 17:04 (Update 17-2-2017, 17:04)

„Het vierlandentoernooi gaat tussen de vier buurlanden Nederland, Duitsland, België en Luxemburg”, vertelt de darter. „Vrijdag spelen we een kwalificatietoernooi. Op zaterdag darten we de koppelswedstrijden en op zondag is er...