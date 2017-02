Cas RC hofleverancier bij Oranje Heren XV

CASTRICUM - In de aanloop naar de European Trophy wedstrijden tegen Portugal, Zwitserland en Polen heeft bondscoach Gareth Gilbert tien spelers van Cas RC opgenomen in de voorselectie. Samen met Hilversum is de Castricumse club hofleverancier van Oranje Heren XV.

Door Derk Bruger - 17-2-2017, 14:40 (Update 17-2-2017, 14:40)

De eerstvolgende Trophywedstrijd staat gepland op 4 maart in Amsterdam tegen Portugal. Twee weken later is Zwitserland te gast in het nationale rugbystadion. Op 8 april reist de selectie af naar Lodz waar Polen de tegenstander is.

Met tien punten uit twee wedstrijden...