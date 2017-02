Meeste spelers selectie van ADO’20 blijven

HEEMSKERK - De meeste spelers van de selectie van ADO’20 voetballen ook volgend seizoen op De Vlotter. De technische commissie is in overleg met de nieuwe hoofdtrainer Raymond Bronkhorst al vergevorderd in de samenstelling van het team voor 2017/2018.

Michel van Kampen, Edwin Dekkers, Mouad Ben Chekh, Donny Rijnink, Marvin Boom, Max Nijman, Gert Jan van Leiden, Bas Vellema, Cani Yildaz, Jesper de Vre, Raymond de Waard, Rick Neele, Clive Keus, Meraj Allahdad en Jordi Wigman spelen ook na de zomer in...