Judoka’s van Beverwijkse Toradoshi winnen NK medailles in eigen huis

Foto PR Jenny Koster, Helen Homburg, Roeland Scholsberg en Arian Noordzij met hun medailles.

BEVERWIJK - Twee koppels van het Beverwijkse Toradoshi hebben in eigen huis medailles gewonnen op het Nederlands kampioenschap kata in sporthal De Walvis. De duo’s Arian Noordzij en Jenny Koster en Roeland Scholsberg en Helen Homburg gingen met zilver en twee keer brons naar huis. Het was de eerste keer dat de dojo eremetaal won op het nationaal kampioenschap. ,,Om zo ver te komen hebben we hard moeten trainen.’’

Door Kees van Dalsem - 14-2-2017, 17:13 (Update 14-2-2017, 17:13)

Het NK werd georganiseerd door de judobond Nederland en was zondag voor de...