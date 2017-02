Odin’59 krijgt voor 1 maart duidelijkheid van beroepscommissie

Foto Machiel Kraaij Odin won twee weken geleden nog van Sneek in de derde divisie.

HEEMSKERK - De beroepscommissie van de KNVB doet voor 1 maart uitspraak in de zaak tegen de licentie-eisen in de tweede en derde divisie. Veertien clubs die een straf van drie punten in mindering zagen opgelegd worden, willen dat de bond niet meer verplicht om spelers onder contract te hebben. Dat bleek maandagavond tijdens de behandeling van de zaak.

Door Kees van Dalsem - 14-2-2017, 16:51 (Update 14-2-2017, 16:51)

,,We zijn gematigd positief’’, zei Joop de Vries van Odin’59, een van de veertien clubs die in beroep is gegaan tegen de straf....