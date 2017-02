Milo Cremers ook volgend seizoen actief bij Odin’59

HEEMSKERK - Milo Cremers speelt ook volgend seizoen in het geelblauw van Odin’59. De 28-jarige verdediger begint dan aan zijn zesde jaar bij de Heemskerkse club uit de derde divisie.

Cremers kwam ruim vijf jaar geleden over van Vitesse’22 en hij veroverde als snel een basisplaats. Vaak als verdediger, maar soms ook als kopsterke spits. De Castricummer moest lang nadenken over het besluit. ,,Ik stond op een kruispunt. Er was belangstelling van andere clubs en zag daar best wel een uitdaging in. Maar ik heb alles afwegend, toch besloten om bij Odin’59 te blijven voetballen.’’ Eerder gaf een grote groep basisspelers al aan bij Odin te blijven.