Verstegen klaar voor aanval op record

Foto ANP Sanne Verstegen snelde naar de titel op de 800 meter.

ATLETIEK - Sanne Verstegen is klaar voor de aanval op het Nederlands record op de 1000 meter indoor. De Castricumse atlete gaat op 18 februari in Birmingham proberen de tijd van Ellen van Langen te verbeteren. Verstegen werd zondag in Apeldoorn met overmacht Nederlands kampioen indoor op de 800 meter.

Door Van onze verslaggever - 12-2-2017, 21:50 (Update 12-2-2017, 21:50)

Zonder hulp van andere atletes liep ze naar een persoonlijk record van 2.01,89 minuten. „Deze tijd loop ik dus in mijn eentje, van start tot finish. Ik heb even laten zien waartoe...