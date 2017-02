Spoorzoeken in de sneeuw tijdens Castricum-Camperduin-Castricum

Foto Ron Pichel Sven Broekaart komt als eerste over de finish, gevolgd door Stefan Vreugdenhil (l) en Richard Jansen (r).

STRANDRACEN - Het was een heroïsche Castricum-Camperduin-Castricum op het strand zaterdagochtend. Vechtend de kou gingen enkele honderden mountainbikers de strijd tegen elkaar aan. Uiteindelijk was Sven Broekaart uit Julianadorp de snelste terug in Castricum. Hij zocht als beste het spoor in de sneeuw.

Door Kees van Dalsem - 12-2-2017, 19:33 (Update 12-2-2017, 19:33)

Waar fietsers normaliter het liefste bij elkaar in het wiel schuilen, was het nu ieder voor zich in de laatste kilometer van de wedstrijd om de KNWU strandracecompetitie. Van alle kanten kwamen de renners aangesneld, een groepje toeschouwers moest...