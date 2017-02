Odin’59 strijdt met andere clubs tegen verplichte contractspelers; maandag dient beroep

Foto Machiel Kraaij Odin’59 won dit weekend van Sneek, maar de kans bestaat dat de Heemskerkse club de drie punten weer in moet leveren.

HEEMSKERK - Het is niet alleen een principekwestie van de veertien amateurclubs die in beroep zijn gegaan tegen de eis van de KNVB om spelers onder contract te hebben, maar het is tegen de arbeidsregels en bovendien kunnen de clubs het niet betalen. ,,Als wij drie spelers in dienst moeten nemen, komt de club in financiële nood. Dat kan toch niet de bedoeling zijn’’, zegt Joop de Vries van Odin’59. Maandag dient de zaak bij de beroepscommissie.

Door Kees van Dalsem - 10-2-2017, 17:24 (Update 10-2-2017, 17:26)

De Vries is samen met...