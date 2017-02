Calvin Hoogland gebruikt NK senioren als voorbereiding op NK junioren

Foto PR Calvin Hoogland (links) met Peter Wolters en Sanne Verstegen in Zuid-Afrika.

CASTRICUM - Calvin Hoogland liep in de kerstvakantie in Zuid-Afrika tijden die hij nooit had gelopen. De 18-jarige atleet van AV Castricum hoopt dat zijn hoogtestage zich uitbetaald in resultaten. Dit weekend start hij op de 60 en 200 meter op het NK indoor voor senioren. ,,Al zie ik dat vooral als voorbereiding op het NK voor junioren een week later.’’

Door Kees van Dalsem - 9-2-2017, 16:14 (Update 9-2-2017, 16:14)

De inwoner van Egmond-Binnen doet pas enkele jaren aan atletiek, maar het sprinten heeft zijn hart veroverd. ,,Ik ben door Team...