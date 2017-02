Frank de Wit naar Parijs voor eerste Grand Slam van 2017

HEEMSKERK - Frank de Wit doet dit weekend mee aan de Grand Slam in Parijs, de eerste grote wedstrijd van 2017. De Heemskerkse judoka komt zondag in actie in de klasse -81 kg.

De Wit won twee jaar geleden verrassend brons in Parijs, dat een van de grootste judotoernooien van de wereld huisvest. Vorig jaar lag hij er in de tweede ronde uit. Naast De Wit doen er nog zeven andere judoka’s mee aan de Grand Slam in de Franse hoofdstad. De Internationale Judo Federatie heeft dit jaar een aantal regelwijzigingen voorgesteld. De wedstrijden worden korter, krijgen minder straffen en meer nadruk op de ultieme score: ippon. Tot en met de WK judo in Boedapest wordt hiermee getest.