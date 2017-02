Officiële opening waterveld MHC Castricum met keeper Jong Oranje

Foto PR De aanleg van het waterveld van MHCC is nog in volle gang.

CASTRICUM - Het nieuwe waterveld van MHC Castricum wordt op zaterdag 18 maart geopend door de Castricumse wethouder Rob Schijf. Ook de keeper van Jong Oranje, oud-MHCC’er Joren Romijn, is dan aanwezig.

Op dit moment is de aanleg van het nieuwe hoofdveld nog in volle gang. Het waterveld van MHCC op sportpark Wouterland heeft een lange aanloop gehad. Al langer was veld 1 van de Castricumse club aan vervanging toe, maar de financiële middelen waren daarvoor niet toereikend. Een veiling in het...