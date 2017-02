Linde van der Velde wil ervaring in Oranje meenemen naar Cas RC

Foto Theo Beentjes Linde van der Velden in actie voor Cas RC. De Castricumse is ook international.

CASTRICUM - Wie rugbyster Linde van der Velden (21) een jaar geleden had verteld dat ze in het Nederlands team zou spelen, werd door de forward waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar nu staat de Castricumse aan de vooravond van een nieuw avontuur met de Nederlandse sevensploeg. Een vriendschappelijk toernooi in het Japanse Okinawa.

Door Derk Bruger - 8-2-2017, 22:23 (Update 8-2-2017, 22:57)

,,In juni speelde ik in de voorwedstrijd van deNieuw Zeeland Ambassadors, dat toen tegen het Nederlandse team speelde op het veld van Cas RC. En in die wedstrijd ben...