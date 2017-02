ADO’20 naar Kolping Boys voor beker

HEEMSKERK - ADO’20 speelt in de achtste finale van de districtsbeker een uitwedstrijd tegen Kolping Boys in Oudorp. Het duel is vastgesteld op zondag 5 maart om 14 uur. Kolping komt dit seizoen uit in de tweede klasse A. De winnaar plaatst zich voor de kwartfinale.

Op zondag 26 februari speelt ADO de inhaalwedstrijd tegen Dieze West. Het inhaalduel tegen MSC in Meppel is ingepland op tweede paasdag maandag 17 april.