Zege DSS komt zeer gelegen

HANDBAL - DSS-coach Johan van Huisstede complimenteerde zijn speelsters uitgebreid na afloop van de 21-27 zege bij Fortissimo. De oefenmeester zag zijn ploeg het juiste signaal afgeven na de zeperd tegen Quintus 2 vorige week.

Door Remco Tervoort - 5-2-2017, 21:35 (Update 5-2-2017, 21:35)

,,Een hele knappe teamprestatie’’, zo omschreef Van Huisstede de knappe winst bij middenmoter Fortissimo. ,,We waren enorm gebrand om te winnen en dat zag je terug in het veld. Alles viel goed en verdedigend stond het heel goed. Fortissimo speelt een aanvalsspel dat ons goed ligt. We...