Half en Brouwer maken het verschil bij FC Uitgeest

TWEEDE KLASSE A - Alles lijkt dit seizoen precies op zijn plek te vallen bij FC Uitgeest. De formatie van trainer Florian Wolf omzeilde een moeilijke klif door LSVV een 1-3 nederlaag toe te dienen.

Door Rinus van der Lugt - 5-2-2017, 21:06 (Update 5-2-2017, 21:06)

Hoe anders had het duel kunnen verlopen als de formatie van trainer Sem Wokke in de eerste helft de leiding had weten te nemen. Omdat Toine Merk werd gevloerd mocht de thuisploeg vanaf elf meter de score openen.

Natuurlijk kan achteraf altijd makkelijk gezegd worden dat een speler...