Thijs Hittema blijft optimistisch over kansen SV Wijk aan Zee

Foto Kees Blokker Thijs Hittema wordt getackeld door een speler van VVH/Velserbroek.

WIJK AAN ZEE - Het gaat dit seizoen niet best met SV Wijk aan Zee. De kustdorpers behaalden sinds 30 oktober geen punt meer in de derde klasse. De laatste overwinning stamt zelfs van 9 oktober. Door deze reeks nederlagen staat de ploeg die in juni op penalty’s de tweede klasse misliep nu in de gevarenzone in de derde klasse. Maar ondanks de tegenslagen blijft middenvelder Thijs Hittema (23) optimistisch.

Door Derk Bruger - 3-2-2017, 12:44 (Update 3-2-2017, 12:44)

Thijs, denk je nog wel eens terug aan die penaltyreeks tegen Alkmaarsche...