Sanne Verstegen plaatst zich voor EK

Foto ANP/Vincent Jannink Sanne Verstegen tijdens het EK ivorige zomer.

CASTRICUM - Sanne Verstegen heeft zich bij haar eerste internationale indoor wedstrijd van het seizoen meteen geplaatst voor het EK begin maart in Belgrado. De Castricumse atlete liep dinsdagavond in het Franse Reims de limiet voor de 800 meter.

Door Kees van Dalsem - 1-2-2017, 18:21 (Update 1-2-2017, 18:21)

,,Heel lekker, nu hoef ik niet meer op tijd te lopen’’, vertelt ze op de terugweg in de auto. ,,Ik kan me in de wedstrijden die ik nu nog ga lopen concentreren op de winst.’’

De 800 meter, indoor of outdoor, is een tactisch...